Voor Geens wil Beke nog wel eens trouwen 30 augustus 2018

CD&V-voorzitter Wouter Beke is getrouwd. Al een tijdje, maar speciaal voor een promofilmpje van Koen Geens deed hij het nog eens over. De vrouw is niet mevrouw Beke, maar de lijsttrekster in Landen. Het filmpje moet het nieuwe huwelijksvermogensrecht, dat zaterdag in werking treedt, bekender maken.

