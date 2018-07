Voor even laatste spurtkans 14 juli 2018

00u00 0

Op deze Quatorze Juillet kunnen de spurters een laatste keer strijden alvorens het richting Roubaix en daarna de Alpen gaat. Of steken vrijbuiters stokken in de wielen? Zoals Johan Bruyneel in 1993 toen hij in Amiens met een solo uitpakte die hem op dat ogenblik het record van de snelste etappe ooit opleverde aan gemiddeld 49,417 km per uur. Een record dat hij in 1999 kwijtspeelde aan Mario Cipollini, met 50,355 km/uur.