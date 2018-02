Voor en tegen statiegeld op drankverpakking 01 februari 2018

Veurne heeft zich aangesloten bij de statiegeldalliantie die ijvert voor statiegeld op PET-flessen en blikjes. Burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) onderlijnt dat meer dan 40 procent van het zwerfvuil drankverpakkingen zijn. De Diksmuidse oppositie is daarvoor niet te vinden. Dat maakte Koen Coupillie (N-VA) duidelijk nadat raadslid Eric De Keyser (sp.a-open) het voorgesteld had. "Een paar jaar geleden stemde je hetzelfde voorstel van Groen nog weg in de provincieraad. Statiegeld invoeren is maar een schijnoplossing en zal de middenstand veel kosten. Meer en hogere gas-boetes op sluikstorten zijn nodig." Partijgenoot Jürgen Van Collie stelde voor om bij storm geen blauwe pmd-zakken te laten buiten zetten want die waaien toch weg met nog extra zwerfvuil als gevolg. (GUS)

