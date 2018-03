Voor elke goesting NIEUW IN DE WINKEL 10 maart 2018

Slim bekeken, zo'n 'Variety Mix' van de ice cream-Snickers, -Bounty en -Mars. Met drie van elk in dezelfde doos hap je toe naargelang de goesting van het moment. Maar betaal je wel naar verhouding 25% meer dan als je deze mini-ijsreepjes in hun eigen doos zou aankopen. Prijs per doos Variety Mix (met 9 ijsreepjes van zo'n 25 ml): 4,49 euro, onder meer bij Delhaize. (StV)

