voor elke Facebooker wiens privacy geschonden is? 31 mei 2018

00u00 0

Krijgt elke Facebookgebruiker wiens privacy geschonden is door het Cambridge Analytica-schandaal binnenkort 200 euro schadevergoeding? Test Aankoop en drie andere consumentenorganisaties uit Italië, Spanje en Portugal hebben daarvoor toch een collectieve claim opgestart. Gisteren hadden al ruim 4.000 mensen zich ingeschreven voor de groepsvordering, meldt Test Aankoop. De 200 euro is volgens de consumentenorganisaties "een minimale schatting" van de schade die de in totaal 87 miljoen Facebookgebruikers elk geleden hebben. Volgens hen heeft Facebook duidelijk commerciële voordelen gehaald uit het delen van gebruikersgegevens.