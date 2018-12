Voor eerst in zes jaar meer criminaliteit 27 december 2018

Voor het eerst in zes jaar tijd dalen de criminaliteitscijfers in ons land niet meer. Die cijfers omvatten alle pv's die opgesteld zijn over criminele feiten, gaande van fietsdiefstallen tot moorden. Tussen 2011 en 2017 daalde het aantal misdrijven van ruim 1 miljoen naar 873.000. Aan die daling kwam begin dit jaar een einde. Terwijl de politie in het eerste kwartaal van vorig jaar in heel België nog 206.588 misdrijven telde, waren dat er in dezelfde periode dit jaar 207.024. Vooral phishing - oplichting via kwaadaardige links op het internet - zit in de lift. In een jaar tijd vertienvoudigde het aantal feiten tot 241, een absoluut record. (IBO)