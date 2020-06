Exclusief voor abonnees Voor eerst in maanden weer meer Europese besmettingen 26 juni 2020

00u00 0

In dertig Europese landen is er voor het eerst in maanden een toename merkbaar in het aantal coronabesmettingen, en dat baart de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zorgen. In elf landen is er bovendien sprake van een significante stijging van de R-waarde, die aangeeft hoeveel mensen één persoon besmet. "Krijgen we dat niet onder controle, dan riskeert de gezondheidszorg opnieuw zwaar belast te worden", alarmeert Hans Kluge, directeur van de Europese tak van de WHO. Kluge erkent wel dat er onder meer in Polen, Duitsland en Spanje telkens snel is gereageerd op nieuwe uitbraken. Dagelijks worden in Europa nog bijna 20.000 nieuwe coronabesmettingen en meer dan 700 overlijdens genoteerd. In totaal zijn er al meer dan 2,5 miljoen besmettingen.

