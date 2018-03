Voor eerst in 5 jaar meer klachten over telecom 30 maart 2018

Voor het eerst in vijf jaar is het aantal consumentenklachten over Proximus, Telenet, Orange en andere telecombedrijven toegenomen, zo meldt de Ombudsdienst voor Telecom. Daar kwamen vorig jaar 16.249 klachten binnen, een stijging met 9,21%. Bijna de helft gaat over de facturatie. Ombudsman Luc Tuerlinckx wijst in de eerste plaats op een groot aantal klachten over de packs van Proximus en Telenet: respectievelijk Tuttimus en Wigo. "Proximus heeft zijn facturatiesysteem niet op orde", klinkt het. "Zo worden er bijvoorbeeld gesprekken tussen familieleden aangerekend, terwijl die in het pack gratis zouden moeten zijn. Telenet is dan weer klanten beginnen op te bellen om hen een verbeterde Wigo voor te stellen, met meer data. De meeste mensen vinden dat prima en gaan daarop in. Alleen wordt er niet gesproken over de wijzigingen die dat teweegbrengt in de facturatie, waardoor de klant plots met hogere afrekeningen wordt geconfronteerd."

