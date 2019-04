Exclusief voor abonnees Voor eens en voor altijd: dit Oostends zeehondje is niét ziek 12 april 2019

Sinds het begin van de paasvakantie wordt de Oostende politie overstelpt met oproepen over gestrande zeehonden. "Zo'n 15 keer per dag krijgen we zulke meldingen binnen. En telkens is het loos alarm", zegt hoofdinspecteur Alain Peeters. "Die diertjes rusten nu eenmaal uit op het strand of op de golfbrekers. Overbezorgdheid is niet nodig. Ook als ze op hun zij gaan liggen in een gekromde houding, is er niets aan de hand. Een zieke zeehond heeft daar de kracht niet meer voor en ligt plat op z'n buik." Hij vraagt om niet meer nodeloos te bellen en de beestjes met rust te laten. Wie zeehonden lastigvalt, riskeert een GAS-boete. (BBO)

