Voor één keer zat Jade (2,5) niet op school. En toen kwam die truck 05 mei 2018

Normaal had Jade (2,5), het dodelijke slachtoffertje van het ongeval in Kortenberg, gisterochtend in het instapklasje in Erps-Kwerps moeten zitten waar ze elke dag naartoe ging. Maar doordat ze de dag ervoor haar enkel verstuikte in de speeltuin, kon ze niet naar school. Haar papa nam een dagje vrijaf en zou met haar naar zee gaan. Samen met een oom waren ze net op weg naar hun auto, toen de trekker met een zware graafmachine op zijn oplegger een ravage aanrichtte. De peuter en haar vader werden geraakt door een geramde auto die op het voetpad vloog. "Toen ik haar in mijn armen nam, voelde ik haar hartslag nog", vertelt de oom in tranen. "Even later waren we haar kwijt." De vader zou een been verloren zijn. Volgens getuigen reed de vrachtwagen erg snel - er werden dan ook geen remsporen gevonden. Mogelijk werd de 53-jarige trucker onwel achter zijn stuur. Hij raakte lichtgewond, maar was gisteravond nog niet ondervraagd. (RDK/ADPW/KAV)

