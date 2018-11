Voor een derde van de prijs... 28 november 2018

Vrouwencross mag dan een stuk spannender zijn dan mannencross, de verloning is niet navenant. De lonen bij de vrouwen liggen een heel stuk lager dan bij de mannen, zeker bij de toppers, en ook het prijzengeld is niet gelijk verdeeld. De vrouwen krijgen maar een derde van wat de mannen opstrijken. Zo verdient de winnares van de Superprestige en die van de DVV Trofee 10.000 euro, terwijl hun mannelijke collega's elk 30.000 euro krijgen. De dagprijzen liggen wel gelijk, dat is reglementair bepaald: de meeste klassementscrossen leveren de dagwinnaar 1.400 euro op, ongeacht het geslacht. Een aantal kleinere/nieuwere klassementscrossen vallen in een lagere categorie en leveren slechts 350 euro op. Dat gelijkheid tussen man en vrouw mogelijk is, bewijst de UCI. Die betaalt de eindwinnaar en eindwinnares van de Wereldbeker elk 30.000 euro. Vreemd genoeg verschilt de dagprijs voor een Wereldbekerzege dan weer wel: 5.000 euro voor de mannen, 2.000 euro voor de vrouwen. (BA)

