Voor deze foto wordt blogster met de dood bedreigd 04 september 2018

Het internet is een vreemde plek, en Instagram al hélemaal. Toch als je hoort dat de Britse blogster Scarlett London doodsbedreigingen heeft gekregen omdat ze deze foto op haar feed had geplaatst. Op het beeld is de jonge vrouw te zien die schijnbaar net is opgestaan. "De beste dagen starten met een lach en positieve gedachten", schreef ze. Maar het bericht werd opgepikt door een Brit, die het deelde op Twitter en er een vernietigende commentaar bijschreef. "Laat me niet lachen, dit is voor niemand een normale ochtend", fulmineerde hij. "Instagram is een belachelijke leugenfabriek, met als enige doel ons allemaal een slecht gevoel te geven over onszelf." Het duurde niet lang voor er nog meer gif werd gespuid. Sommigen merkten op dat er geen thee in haar kopje zat en dat de pannenkoeken op bed eigenlijk tortilla's waren. "Ik word bijna nooit op die manier wakker. Mijn haar is altijd vreselijk. En wie zet er nu Listerine naast haar bed?", klonk het onder meer.

HLN