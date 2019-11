Exclusief voor abonnees Voor de tweede keer dit jaar verkiezingen in Spanje 09 november 2019

In Spanje worden morgen voor de tweede keer dit jaar parlementsverkiezingen gehouden. Interim-premier Pedro Sánchez riep in september verkiezingen uit, omdat hij niet voldoende steun in het parlement kon vinden om een regering te vormen na de verkiezingen in april. De Socialistische Partij (PSOE) van Sánchez won die wel, maar kon geen coalitiepartner achter zich scharen. Verwacht wordt dat de PSOE ook nu weer goed scoort, maar ook dan blijft het de vraag of ze wél een regering kan vormen. Spaanse media voorspellen alvast dat de opkomst laag zal liggen, omdat het al de vierde parlementsverkiezingen in vier jaar tijd zijn.