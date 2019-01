Voor de toekomst van deze kleintjes 70.000 klimaatbetogers 28 januari 2019

Met minstens 70.000 waren ze gisteren in Brussel, op de grootste klimaatmars ooit in ons land. Onder hen opnieuw heel wat tieners, die wilden bewijzen dat het hen de voorbije weken niet om een paar spijbeldagen te doen was, maar ook veel nóg jongere betogertjes. Een groep mama's had zelfs hun baby's meegebracht. "We geven hen hier borstvoeding, omdat we iedereen willen tonen hoe kwetsbaar ze zijn", vertelt Aude Goovaerts (links), met haar vijf maanden oude dochtertje Esther in haar armen. "Je leest overal dat mensen in de stad vaker ziektes krijgen door het fijn stof. Pas als je kinderen krijgt, word je je echt bewust van die gevaren. De wereld moet volgens het akkoord van Parijs in 2050 klimaatneutraal zijn. Tegen dan zijn onze kindjes 32 jaar, even oud als wij nu. En ze verdienen propere lucht." (VRJB/SVB)

