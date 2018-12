Voor de sier 08 december 2018

Met Koning Winter die om de hoek loert, mag je woonkamer best wat warmte uitstralen. Dat lukt perfect met dit houten decokrukje Rudolf (41 x 30 cm). Voor alle duidelijkheid: je kan er niet op gaan zitten, want het kan maximaal 35 kilo aan.

De zitting is van polyester. Er is dus geen rendier voor gesneuveld.

Richtprijs: 19,95 euro.

www.casashops.com

