Exclusief voor abonnees Voor de planeet? 10 februari 2020

Als Proximusklant kreeg ik afgelopen week een mail van Proximus met als titel "Beantwoord de oproep van de planeet". De oproep: breng je oude gsm binnen in een Proximuswinkel en krijg een tegoedbon ter waarde van minimum 5 euro. Ik dus met vier oude gsm's naar de winkel in Tienen. Eerst moest de winkelbediende nakijken of de toestellen nog werkten. Tiens, een toestel dat je binnenbrengt voor recyclage moet nog werken? Vervolgens moest de bediende op een lijst kijken of mijn toestelletjes 'in aanmerking komen'. Uiteindelijk werd mij verteld dat geen van die toestellen goed waren voor een tegoedbon. Ik mocht ze wel afgeven ter recyclage, wat ik ook gedaan heb.

Of de planeet hier nu beter van gaat worden weet ik niet. Proximus misschien?

Etienne Vandersteen, Tienen

