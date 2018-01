Voor de echte fans Efteling verkoopt vijzen van Python 00u00 0

Fans van de Efteling kunnen vanaf eind maart een aandenken aan de Python kopen in de souvenirwinkels van het park. Het pretpark is gisteren gestart met de ontmanteling van de 37 jaar oude achtbaan. De vijzen uit de kolommen waar de oude baan nu nog op rust, zullen te koop worden aangeboden. "Het zijn enorme dingen die bijvoorbeeld als boekensteun kunnen worden gebruikt", klinkt het. Hoeveel vijzen er in de rekken zullen leggen en hoeveel die gaan kosten, ligt nog niet vast. De Python wordt helemaal afgebroken en vervolgens opnieuw opgebouwd omdat de baan toe is aan vervanging. De achtbaan opent 31 maart opnieuw voor bezoekers.

