Voor brandweer, druk 1: noodnummers krijgen keuzemenu

'Voor ziekenwagen of brandweer, druk 1. Voor politie, druk 2.' Wie naar het noodnummer 112 of 101 belt, krijgt vanaf vandaag eerst een keuzemenu te horen. "Op die manier kunnen we mensen in nood sneller de gepaste hulp bieden", maakt minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) zich sterk. "Er zal minder tijd verloren gaan doordat er geen oproepen meer doorgeschakeld moeten worden van het ene noodnummer naar het andere. Uiteraard zal ook wie geen keuze maakt, of de verkeerde, geholpen worden."

