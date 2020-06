Exclusief voor abonnees Voor ambtenaren wordt thuiswerken de norm 08 juni 2020

Bij Vlaamse ambtenaren moet thuiswerken de norm worden. Dat zegt minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld). Wie thuis werkt, is vaak beter gefocust. De ambtenaren spenderen minder tijd aan verplaatsingen, wat tegelijk een oplossing kan zijn voor de files. Bovendien kan Vlaanderen kantoorruimte afstoten en zo besparen op overheidsuitgaven. Uit een enquête bij bijna 7.000 thuiswerkende ambtenaren vorige week blijkt dat 71% werk en privé goed op elkaar kan afstemmen, 85% zegt dat het in het algemeen goed met hen gaat. Somers werkt nu een rondzendbrief uit met richtlijnen. Thuiswerken wordt niet verplicht, maar wel de 'basiskeuze'. De minister gaat uit van een gemiddelde van 1 à 3 dagen per week. (DM)

