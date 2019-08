Exclusief voor abonnees VOOR ALTIJD DE WITTE TRUI BJORG LAMBRECHT (22) overleden na zware val in Polen 06 augustus 2019

De wielerwereld is in diepe rouw na het tragische overlijden van Bjorg Lambrecht. De 22-jarige Vlaming kwam gisteren zwaar ten val in de derde rit van de Ronde van Polen, op zo'n 90 kilometer van de aankomst in Zabrze. Op dat moment was het erg hard aan het regenen. De tweedejaars prof van Lotto-Soudal incasseerde een slag op het stuur, waardoor hij van de weg gekatapulteerd werd en met zijn borstkas tegen een betonnen duiker smakte. "Door de enorme slag kreeg hij een hart- en ademhalingsstilstand", zegt wedstrijddokter Ryszard Wisniewski. "Hij werd eerst ter plaatse gereanimeerd. Op weg naar het ziekenhuis hebben de dokters in de ambulance zijn borstkas opengemaakt om rechtstreeks hartmassage toe te dienen. In het ziekenhuis onderging hij meteen een operatie. Tijdens die ingreep is hij overleden." Lambrecht gold samen met Remco Evenepoel als één van de grootste talenten van het Belgische wielrennen. (IBO)

