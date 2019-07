Exclusief voor abonnees Voor als hij toch geen 100 wordt: Marcel laat zich begraven 03 juli 2019

Acht weken lang zocht Marcel Vanthilt (61) naar dé manier om 100 te worden. In de laatste aflevering komen we te weten of zijn zoektocht iets heeft opgeleverd. Hebben al zijn inspanningen ertoe geleid dat zijn biologische leeftijd is gedaald? Om uit te zoeken wat Marcel met al die extra tijd zou moeten doen, gaat hij te rade bij Paula Semer, die met haar 94 lentes al aardig in de buurt komt van de tien decennia.

