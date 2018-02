Voor 60 euro op virtuele citytrip 16 februari 2018

Niet alleen sportwedstrijden, ook citytrips kan je tegenwoordig beleven zonder er zélf te zijn. In Japan biedt reisorganisatie First Airlines uit Tokio voor zo'n 60 euro de eerste virtuele reizen aan. In de kantoren van de firma is het interieur van een vliegtuig nagebootst en maximaal 12 'passagiers' krijgen een (echt) viergangendiner voorgeschoteld door het personeel in vliegtuiguniform. Daarna zet iedereen een VR-bril op en wordt de reis - inclusief veiligheidsvoorschriften (foto) - nagebootst. Er komt ook een 3D-voorstelling van de stad waar ze naartoe 'reizen'.

