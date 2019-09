Voor 5.000 euro kan je je eigen water zuiveren thuis HOLLANDSE ZUINIGHEID VOOR VLAAMSE WONINGEN Marc Coppens

13 september 2019

05u00 0 De Krant Hollandse zuinigheid voor Vlaamse woningen: een specialist in duurzame energietechnieken biedt een systeem aan om thuis water te te recycleren voor het toilet en de wasmachine. Kostprijs voor een installatie: om en bij de 5.000 euro, die op 10 jaar zou zijn terugverdiend.

Twee droge zomers op een rij hebben ons er nog meer van bewust gemaakt dat water een kostbaar goed is. "Het World Resource Institute publiceerde onlangs de ranglijst 'extreme waterstress'. Ons land bekleedde daarin de 23ste plaats", zegt Marjoleine Weemaes, hoofd onderzoeksprojecten bij waterzuiveringsbedrijf Aquafin. "De Vlaming verbruikt gemiddeld 114 liter per dag, waarvan 61 liter voor de douche, het toilet en de wasmachine. Regenwater gebruiken is een goed begin, maar er zijn periodes in het jaar dat die regenput niet meer voldoet."

30 graden

Enter de Hydraloop. "Met ons apparaat bieden wij de mogelijkheid om water uit de badkamer te hergebruiken", zegt Arthur Valkieser. "Wij zijn niet het eerste bedrijf dat particulieren water laat hergebruiken, maar vrij revolutionair is dat ons volautomatische systeem nauwelijks onderhoud vergt. Geen gedoe met verstopte filters - het enige dat je moet doen, is het systeem om de twee jaar laten nakijken. Het water van de douche of de wastafel wordt afgeleid naar het toestel, waar het in 4,5 uur wordt gezuiverd en opnieuw bruikbaar wordt. Het is geen drinkwater, maar je kan er wel je wc mee spoelen en je wasmachine mee laten draaien. Bovendien is dat water uit de badkamer al opgewarmd, waardoor je minder energie verbruikt voor een wasje op 30 graden dan wanneer je koud leidingwater gebruikt."

Twee kranen

De Belgische primeur voor de Hydraloop is weggelegd voor David Mertens (41), die zich samen met zijn twee dochters van 10 en 13 jaar heeft gevestigd in een nieuwbouw in Beigem (Grimbergen). "Ik wou ecologisch bouwen zonder gasaansluiting en met het oog op zo min mogelijk leidingwater te verbruiken. Daarom liet ik een warmtepomp installeren en voor het water kwam ik uiteindelijk uit bij Hydraloop. In mijn badkamer heb ik nu twee kranen: één met drinkbaar water om de tanden te poetsen en één met warm water van de Hydraloop. In de douche gebruik ik een combinatie."

Veel breekwerk

De installatie bij David kost zo'n 5.000 euro, maar zou zichzelf terugverdienen binnen de zeven -uiterlijk tien - jaar. Water recycleren lijkt in de eerste plaats een goed idee voor wie geen plaats heeft voor een regenput of voor bewoners van een appartement, maar bij een renovatie moeten wel alle leidingen en afvoeren worden gescheiden. Dat brengt heel veel breekwerk (en kosten) met zich mee.