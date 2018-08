Voor 330 miljoen illegale sigaretten gerookt 01 augustus 2018

00u00 0

Er werden vorig jaar in ons land 330 miljoen illegale sigaretten gerookt. Dat zijn er 10% meer dan de 150.000 fardes in 2016. Door de consumptie van illegale sigaretten liep de Belgische schatkist vorig jaar in totaal minstens 76 miljoen euro mis. De namaaksigaretten vinden de weg naar de zwarte markt in ons land voornamelijk via smokkelroutes vanuit Bulgarije, Algerije, Wit-Rusland en Roemenië. Ze worden ook almaar meer in België en Nederland gemaakt. De consumptie van de zogenaamde 'illicit whites' - legaal geproduceerde maar illegaal verkochte tabaksproducten - is daarentegen gedaald van 24 naar 13 miljoen sigaretten. In 2017 werden in België in totaal zo'n 8,78 miljard sigaretten gerookt, dat zijn er 220 miljoen (2,5%) minder dan het jaar voordien. (SPK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN