Voor 30 miljoen erfenissen die niemand wil

In 2017 heeft de federale overheidsdienst (FOD) Financiën 30,1 miljoen euro opgestreken van nalatenschappen die niet werden opgeëist of door de erfgenamen werden verworpen. Dat is aanzienlijk meer dan in 2016 - toen ging het om 14,9 miljoen, of minder dan helft. De FOD Financiën neemt het beheer over van een nalatenschap als de erfgenamen die verwerpen of als ze niet opduiken, op voorwaarde dat de erfenis minstens 12.500 euro bevat. In 2017 was dat het geval bij 226 erfenissen. Op dat bedrag betaalde de FOD Financiën 5,4 miljoen euro erfbelasting of successierechten aan de gewesten. De helft van de nalatenschappen in Vlaanderen is trouwens kleiner dan 132.000 euro. Slechts 10 procent van de overleden Vlamingen liet meer dan 450.000 euro na. Het totale belastbare vermogen dat de Vlamingen in 2017 nalieten aan familie, kinderen en andere erfgenamen, bedroeg bijna 11,5 miljard euro.

