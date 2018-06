Voor 2030 alle diesels uit Brussel geweerd 01 juni 2018

Brussel bant ten laatste in 2030 alle diesels. Daarmee sluit onze hoofdstad zich aan bij Europese koplopers zoals Parijs, Madrid, Athene en Rome. "In een latere fase" is ook een verbod op benzinewagens voorzien. Tegelijk wordt meer ingezet op nieuwe technologie zoals elektrische wagens en hybrides. "Dit is een hele stap vooruit en een opsteker voor de vele burgeracties rond luchtvervuiling. Maar het lukt pas als er ook beter openbaar vervoer, meer autodelen en makkelijke alternatieven komen voor pendelaars", zegt Joeri Thijs, mobiliteitsexpert bij Greenpeace.