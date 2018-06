Voor 1 op 2 woningen betaal je minder dan 5% registratierechten 01 juni 2018

00u00 0

Voor bijna de helft van de huizen en appartementen (45%) zal je vanaf vandaag minder dan 5% aankoopbelasting betalen. Dat meldt Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open Vld). Dat is een gevolg van de hervorming van de registratierechten, die vandaag in werking treedt. Voortaan betaal je standaard 7% registratierechten voor je eerste en enige woning, maar de Vlaamse regering voorzag een korting van 5.600 euro voor wie een huis of flat koopt van 200.000 euro of minder (220.000 in kernsteden en Vlaamse rand). Daardoor betalen zij uiteindelijk minder dan 5% registratierechten.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN