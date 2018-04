Voo slaat avances af 04 april 2018

De Waalse telecomoperator Voo is voorlopig niet van plan in te gaan op de avances van Orange Belgium en Telenet. Voo, dat wordt beheerd door de Waalse intercommunale Nethys en de Brusselse intercommunale Brutélé, staat in de belangstelling van de twee nationale operatoren. Maar tot dusver was het onduidelijk of Voo in de etalage staat of niet. Aan die speculaties heeft Nethys nu een einde gemaakt. "De raad van bestuur heeft akte genomen van de uitingen van interesse uitgedrukt door Orange of Telenet, bekendgemaakt via de pers, voor telecomoperator Voo. Naar aanleiding hiervan heeft de raad van bestuur andermaal unaniem haar standpunt bepaald, namelijk dat Voo op dit moment niet te koop staat.