Vondeling Arthur mag ziekenhuis verlaten 12 maart 2019

Hij kende geen rooskleurige start, maar intussen stelt deze kleine jongen het goed. Vorige week werd hij te vondeling gelegd in een papieren zak, in de inkomhal van een flatgebouw in Antwerpen. Gisteren mocht de baby, die de naam Arthur kreeg, het ziekenhuis verlaten. Hij is gezond en weegt al 3,475 kg. Burgemeester Bart De Wever, die voogd wordt, bezocht het kindje samen met zijn vrouw Veerle, in een zorgcentrum waar Arthur de volgende dagen in observatie blijft. Het jongetje was rustig en liet zich niet storen in zijn middagdutje. "Erg aangrijpend", vond De Wever, die een knuffelolifantje voor hem meebracht. "Arthur is in de handen van een toegewijd zorgteam. Hij verdient een warme omgeving." De moeder is nog niet geïdentificeerd. Het onderzoek loopt nog. (Pht/PLA)

