Exclusief voor abonnees Volwassenenonderwijs 22 april 2020

00u00 0

Iedereen zit te speculeren wanneer hun kinderen terug naar school kunnen gaan. Maar ik hoor nergens wanneer de volwassenen terug kunnen studeren? Je hebt hier ook namelijk het tweedekansonderwijs. Daar hoor ik niets over. Zelfs de minister van Onderwijs zwijgt daarover. Wij willen ook duidelijkheid als het kan. Ook hier zijn mensen die in juni hun diploma middelbaar kunnen behalen. Weliswaar later dan gebruikelijk.

Kris Vanachter

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen