Exclusief voor abonnees Volwassenen mogen hun lief bezoeken, pubers niet 30 maart 2020

00u00 0

Als je partner niet onder hetzelfde dak woont, mag je hem of haar dan nog bezoeken tijdens de coronacrisis, of niet? Dat hangt ervan af hoe lang jullie al samen zijn... én wat je samen wil doen, zo blijkt. Viroloog Marc Van Ranst vindt een bezoek aan je partner "een niet-essentiële verplaatsing". "Je kan je lief ook op een andere manier zien, bijvoorbeeld via Skype." Ook het Crisiscentrum benadrukt dat het beter is om elkaar niet te zien, maar het maakt een uitzondering voor partners "die al jaren een vaste relatie hebben en die beiden met dezelfde mensen in contact komen". Zij zouden wél nog bij elkaar over de vloer mogen komen, zegt woordvoerder Yves Stevens aan VRT NWS. Helemaal uit den boze zijn bezoekjes van pubers aan hun liefjes. "Tieners hebben grote sociale cirkels, waardoor het risico bestaat dat ze het virus wijd verspreiden." Wat wel altijd kan, is met je lief gaan wandelen als hij of zij in de buurt woont. "Met respect voor de regels van 'social distancing', natuurlijk. Dus kussen mag niet."

