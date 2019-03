Volvo laat dronken chauffeurs vertragen 21 maart 2019

Volvo gaat zijn volgende generatie wagens uitrusten met speciale sensoren waardoor dronken of afgeleide bestuurders worden gedetecteerd en de auto's vertragen of zelfs tot stilstand worden gebracht. De nieuwe technologie zou vanaf 2020 beschikbaar zijn. Nieuwe voertuigen van Volvo zullen dan kunnen vaststellen of de bestuurder onder invloed van alcohol is of niet oplet. Als de chauffeur niet reageert op alarmsignalen kan de auto vertragen, assistentie inroepen of zelfs finaal aan de kant gaan staan. De camerasensoren die Volvo gaat inbouwen, zouden onder meer kunnen vaststellen dat de bestuurder zijn ogen lang gesloten houdt, te weinig aan het stuur draait of een heel trage reactietijd heeft. (PhG)