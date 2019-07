Exclusief voor abonnees Volvo Gent stuurt laatste V40 de weg op 19 juli 2019

In de fabriek van Volvo in Gent is gisteren de laatste V40 van de band gerold. Dat is het meest compacte model van de Zweedse autofabrikant. De eerste werd geboren in 2012, en sindsdien zijn er 667.530 V40's gebouwd in de vestiging. Het vertrek van het model zorgt niet voor een dip in de productie. Tegen het einde van dit jaar wil de fabriek de productie van het model XC40 verdubbelen. Ook naar de V60, die in Gent wordt geassembleerd, blijft de vraag groot.

