Volvo Car neemt 400 man aan 17 november 2018

Volvo Car Gent neemt 400 werknemers tijdelijk of vast in dienst. Het gaat om 300 mensen die er al via interimwerk aan de slag zijn, een kwart van hun totale interims. Ook een honderdtal werknemers met een IBO-contract komt in aanmerking voor een vaste job. Vooral het succes van de XC40, die exclusief in Gent wordt gebouwd, zorgt voor heel wat werkzekerheid. Bovendien rolt er vanaf eind 2019 ook de nieuwe elektrische auto Lynk & Co van de band.

