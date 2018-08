VOLUIT plaatst vraagtekens bij participatie van stad in renovatieproject 18 augustus 2018

De stad Beringen kondigde de afgelopen dagen aan mee te participeren aan het renovatiproject van schol De Horizon en Het Mozaïek op de site van be-MINE. Dat leidde tot kritiek van nieuwe partij VOLUIT. "We zijn verbaasd dat het stadsbestuur plots zoveel interesse toont in het nieuwe scholenproject. Aan het begin van deze legislatuur wilde het schepencollege immers haar eigen stedelijke scholen van de hand doen en overdragen naar een ander onderwijsnet met het oog op kostenbesparingen. Toen werd zeer duidelijk verkondigd dat kleuter- en lager onderwijs aanbieden te duur is en geen kerntaak voor de lokale overheid", stelt Tijs Lemmens. "Wij vinden dat alle scholen correct en gelijkwaardig dienen ondersteund te worden en dat de lokale overheid niet moet tussenkomen in de visie en de werking. Wel moeten ze hen ondersteunen bij bijkomende opdrachten als opvang, afvalbeheer en het onderhoud van de speelplaats."

