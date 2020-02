Exclusief voor abonnees Volop zon HET WEER 07 februari 2020

Vandaag is er 's ochtends lokaal wat nevel of mist aanwezig, maar al snel komt de zon overal tevoorschijn. De rest van de dag blijft de zon volop schijnen in het hele land met geen wolkje aan de lucht. De temperaturen zijn vrij hoog bij maxima rond 9 graden en ondertussen waait er een matige wind uit zuidoostelijke richtingen. Vanavond blijft het eerst helder met stilaan wat meer sluierbewolking. Tijdens het tweede deel van de nacht nadert een storing en wordt het overal zwaarbewolkt. Het blijft wel overal droog. De temperaturen zakken tot gemiddeld 4 graden in Vlaanderen. In de Ardennen kan het wel licht vriezen op de hoogste toppen.

