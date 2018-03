Volop WK-leesvoer in de rekken... dat u kunt winnen 22 maart 2018

Al een beetje in de mood komen voor het WK in Rusland? Willems Uitgevers heeft het ideale recept, met drie boeiende WK-boeken. 'Honderd Duivelse voetbalfeestjes' lijst de honderd beste wedstrijden uit de geschiedenis van onze nationale ploeg op. KBVB-woordvoerder Stefan Van Loock reisde voor 'Terug naar Montevideo' de Rode Duivels en scheidsrechter John Langenus achterna naar het eerste WK van 1930 in Uruguay. 'Weltmeister' vertelt dan weer het geheim van Joachim Löw en de WK-geschiedenis van de Mannschaft. Op hln.be/boeken kunt u vanaf vandaag tot vrijdag een exemplaar, gesigneerd door bondscoach Roberto Martinez, winnen. Veel succes!

