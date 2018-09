Volop verrassingen bij de vrouwen, ook dankzij Mertens? 03 september 2018

00u00 0

Elise Mertens (WTA 15) speelde afgelopen nacht haar achtste finale tegen titelverdedigster Sloane Stephens (WTA 3). Kon ook zij voor stuntwerk zorgen op Flushing Meadows? Spijtig dat de wedstrijd tussen de Limburgse neofiet en de Roland Garros-finaliste op het Arthur Ashe Stadium stond gepland en niet in het Louis Armstrong Stadium. In dat net zeer knap vernieuwde stadion moesten immers al vijf favorieten voor de titel het onderspit delven. Zaterdagnacht was het nog de beurt aan Petra Kvitova (WTA 5) tegen Aryna Sabalenka (WTA 20). Eerder sneuvelden daar Roland Garros-winnares Simona Halep (WTA 1), Australian Open-winnares Caroline Wozniacki (WTA 2), Wimbledon-winnares Angelique Kerber (WTA 4) en de Wimbledon-winnares van vorig jaar Garbine Muguruza (WTA 12). Zaterdag ging trouwens ook nog verre outsider Kiki Bertens (WTA 13) voor de bijl in diezelfde arena tegen Marketa Vondrousova (WTA 103). Deze negentienjarige Tsjechische vertegenwoordigt samen met de 20-jarige Naomi Osaka (WTA 19) en Sabalenka (20) de jonge garde die het oudjes als de 30-jarige Maria Sharapova (WTA 22) of de 36-jarige Serena Williams (WTA 26) moeilijk wil maken. De 23-voudige grandslamwinnares speelde gisteren in de achtste finale tegen Kaia Kanepi (WTA 54) en kon voor de vijftiende keer de laatste acht op de US Open halen. Hopelijk staat daar ondertussen ook voor een eerste keer de 22-jarige Mertens bij.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over WTA

sport

sportdiscipline

tennis

sportevenement