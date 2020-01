Exclusief voor abonnees Volleyfederatie denkt aan terugkeer Heynen 03 januari 2020

00u00 0

Krijgt de nationale mannenploeg hockey nog gezelschap van een andere Belgische ploeg op de Spelen? Vanaf zondag strijden de Red Dragons op het olympisch volleykwalificatietoernooi in Berlijn met zeven andere Europese teams voor het allerlaatste ticket, onder de hoede van Dominique Baeyens. Hij springt als bondscoach in de bres na het vertrek van Brecht Van Kerckhove, en geeft de volleyfederatie zo meer tijd om een opvolger met renommee te zoeken. Naar verluidt zou een terugkeer van Vital Heynen na de Spelen een denkpiste zijn. Niet onlogisch, want zijn contract bij Polen - met wie hij in 2018 het WK won - loopt af na Tokio 2020. Het is wel de vraag of Heynen zelf openstaat voor een terugkeer naar de Red Dragons. (BrV/BF)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis