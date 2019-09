Exclusief voor abonnees Volleybond ambieert 100.000 leden tegen 2024 17 september 2019

Het succes van de Red Dragons en de Yellow Tigers wil de bond verder zien afstralen op de ledenwerving. De bond telt vandaag 65.000 leden, de ambitie is om - onder het project 'Grow 4 Gold' -100.000 leden te hebben tegen 2024. Het succes van de nationale ploegen is ook het succes van de volleybalschool in Vilvoorde. Het doorstromen van jong talent is nu al optimaal bij de Yellow Tigers - alle 14 internationals op het jongste EK komen uit de volleybalschool. Bij de Red Dragons is dat voorlopig nog 65% en dat moet hoger. De Red Dragons spelen vanavond een sleutelmatch voor plaatsen 1 en 2, de ticketverkoop voor de 1/8ste finale zaterdag in het Sportpaleis is opgestart en voorspelt een grote toeloop. (BrV)

