Volleybal 06 juli 2018

Opposite Jop Vercruysse (28) ruilt Menen voor Bellaing. Dat is een Franse club in de buurt van het Noord-Franse Valenciennes die uitkomt in de Volley Elite France, net onder de Pro B. Bij Menen moest de West-Vlaming zich afgelopen seizoen vooral tevredenstellen met invalbeurten. (MPM)