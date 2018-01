Volleybal 00u00 0

Met een vlot scorende Vandeweyer bleef VDK Gent lang in het spoor van Menen. Pas bij 18-16 kwamen de bezoekers onder stoom. Menen haalde met Sinnesael aan de service de eerste set binnen. In de tweede beurt namen de bezoekers het initiatief en na een wilde aanval van De Vries werd het snel 10-15. Gent spartelde nog tegen tot 17-19. Winkelmuller zorgde in moneytime voor het verschil. Gent startte met een 6-2-voorsprong heel gedreven aan de derde set. Menen bracht bij 9-9 de bordjes weer in evenwicht.

