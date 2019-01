Volleybal 07 januari 2019

00u00 0

Vital Heynen is zaterdagavond op het Poolse sportgala verkozen tot Coach van het Jaar. De 49-jarige Limburger veroverde eind september met de Poolse volleymannen goud op het WK in het Italiaanse Turijn. Voor Polen was het toen de tweede gouden WK-medaille op rij, de derde in totaal