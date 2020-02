Exclusief voor abonnees Volleybal 29 februari 2020

Maaseik probeert Jelte Maan te recupereren voor de thuismatch tegen Menen. Er moét gewonnen worden om na de nederlaag in Menen (3-2) een derde duel af te dwingen. Bij verlies valt Maaseik uit de Champions Final Four. Tim Smit (Aalst) is twijfelachtig. De middenman liep woensdag tegen Novosibirsk een enkelblessure op. Kaislasalo (heup) moet verdere onderzoeken ondergaan. Gorski is na zijn elleboogblessure opnieuw inzetbaar. (BDT)

