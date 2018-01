VOLLEYBAL 19 januari 2018

De Meense opposite Julien Winkelmuller is geblesseerd teruggekeerd uit Estland. Op het einde van de wedstrijd tegen Pärnu kreeg hij last van het kraakbeen aan de knie. Hij trainde gisteren niet en is hoogst onzeker voor de wedstrijd tegen Borgworm. (MPM)