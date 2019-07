Exclusief voor abonnees VOLLEYBAL 12 juli 2019

00u00 0

Op de openingsdag van de Final Six in de Nations League heeft Frankrijk met 3-1 verloren van de Verenigde Staten. De Amerikanen - op 9 augustus tegenstander van de Red Dragons op het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam (Ahoy) - traden aan met hun typeploeg (Christenson aan de pass, Anderson opposite, Sander en Russel op de hoek, Holt en Smith in het midden; Eric Shoji libero. Polen, met coach Vital Heynen, won verrassend van Brazilië met 2-3. (BrV)