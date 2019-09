Exclusief voor abonnees VOLLEYBAL 06 september 2019

00u00 0

Roeselare won zijn eerste oefenwedstrijd van het seizoen bij buur Lendelede. Coach Steven Vanmedegael kon door interlandverplichtingen van vijf van zijn spelers maar op zeven pionnen een beroep doen. Desondanks hakten Depovere, Verhanneman, Fasteland, Desmet, Van Schie, McCarthy en libero Deroey de ploeg uit Liga B in de pan. Het werd 0-4 met 11-25, 21-25, 20-25 en 15-25 als setstanden. Lendelede is in het tussenseizoen verzwakt en moest ook financieel inbinden. (MPM)