VOLLEYBAL 16 april 2018

Asterix Avo, met Van Gestel opnieuw als aanvalster, heeft de eerste titelfinale tegen Oudegem met 1-3 gewonnen (30-28, 17-25, 18-25, 12-25) en start volgende zaterdag als favoriet in de tweede finale in eigen zaal in Beveren. (WVM)