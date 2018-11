Volleybal 16 november 2018

Er was wat onduidelijkheid over het speelschema van de halve finales van de Belgische beker. Aalst en Maaseik kregen van de bond echter de bevestiging dat ze allebei eerst op verplaatsing spelen, op 12 december tegen respectievelijk Menen en Roeselare. De terugwedstrijd werken ze af op 22 december voor eigen publiek. Niet onbelangrijk in geval van een eventuele golden set. (BDT)

