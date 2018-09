VOLLEYBAL 05 september 2018

00u00 0

In de aanloop naar het WK dat voor België over exact een week begint, oefenden de Red Dragons gisteren in Polen, de nieuwe ploeg van Vital Heynen. Polen haalde het met 3-1 (25-23, 25-16, 20-25 en 25-22). Op de tweede set na lieten de Red Dragons ondanks de lange trip een meer dan degelijke indruk na. Vanavond om 20u volgt er nóg een vriendschappelijk duel tegen Polen. (MPM)